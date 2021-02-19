Шмыгаль рассказал, штрафуют ли военных за ответный огонь по позициям врага
Недавно в сети появилась информация о том, что якобы в ООС штрафуют бойцов за ответный огонь в сторону противника. Однако она не соответствует действительности.
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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 19 февраля, во время часа вопросов к правительству.
По его словам, штрафы к военным не практикуются. При этом чиновник уточнил, что речь идет о ситуациях, когда военнослужащие вынуждены наносить ответный удар после обстрелов оккупантов.
К военнослужащим в районе проведения Операции объединенных сил штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются, - отметил Шмыгаль.
Также премьер-министр добавил, что военным будут начисляться премии для обеспечения безопасных условий выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья.
Напомним, ранее мы писали, что Криклий предлагает поддержать авиаотрасль на 500 млн.
только нах постоянно скакать по аккаунтам, шизоидный нацист на подсосе у военных преступников???