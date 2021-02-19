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Шмыгаль рассказал, штрафуют ли военных за ответный огонь по позициям врага

Комментариев: 3
По словам премьера, к бойцам ВСУ в ООС санкции не применяют.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
УНИАН

Недавно в сети появилась информация о том, что якобы в ООС штрафуют бойцов за ответный огонь в сторону противника. Однако она не соответствует действительности.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 19 февраля, во время часа вопросов к правительству.

По его словам, штрафы к военным не практикуются. При этом чиновник уточнил, что речь идет о ситуациях, когда военнослужащие вынуждены наносить ответный удар после обстрелов оккупантов.

К военнослужащим в районе проведения Операции объединенных сил штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются, - отметил Шмыгаль.

Также премьер-министр добавил, что военным будут начисляться премии для обеспечения безопасных условий выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья.

Напомним, ранее мы писали, что Криклий предлагает поддержать авиаотрасль на 500 млн.

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Теги: Шмыгаль, ООС, военные, штрафы, боевики
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Комментариев (4)
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Bangkok_fever    19.02.2021, 12:05
Оценка:  -29
Bangkok_fever
Вообще то в НАТо , как впрочем и вдругих странах невыполнение приказа трибунал и суд , но это в армиях , и не касается шоблу алкашей, наркоманов и мародеоров
wert-71    19.02.2021, 12:12
Оценка:  +7
wert-71
ти загубився? тут не про військових мародерів РФ стаття.
WTF2wtf    19.02.2021, 12:15
Оценка:  +4
WTF2wtf
Упоротое путинское быдло оккупантов все о российских армейских корпусах на Донбассе ...
только нах постоянно скакать по аккаунтам, шизоидный нацист на подсосе у военных преступников???
amzyraa    19.02.2021, 12:40
Оценка:  +1
amzyraa
видел я как в рашу вывозили унитазы, плитку и прочее.А, в раше это типа не мародерство, а трофеи.
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