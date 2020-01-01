В Харькове после катастрофы возобновили полеты АН-26

Сейчас проходят командирские тренировочные полеты.

Харьковский национальный университет им. Ивана Кожедуба возобновил полеты самолетов АН-26Ш, один из которых разбился в 2020 году. Об этом вуз сообщил на своей странице в Facebook.

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Сейчас на аэродроме в Чугуеве проходят командирские тренировочные полеты, во время которых отрабатывается посадка с имитацией выхода из строя одного из двигателей.

Полеты с курсантами на самолетах АН-26Ш в Харьковском национальном университете им. Ивана Кожедуба планируют возобновить весной.

Напомним, 25 сентября 2020 года в Харьковской области разбился военно-транспортный самолет АН-26Ш. На его борту находились 27 человек: летчики и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил. Выжил только один курсант.

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Ранее стало известно, что суд по делу о крушении АН-26 арестовал на 60 суток командира военной части А-4104 Вячеслава Глазунова. Следствие считает, что он разрешил проведение так называемых конвейерных полетов, что стало одной из причин катастрофы.