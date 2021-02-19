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Почему Зеленский и Байден до сих пор не говорили: Заявление МИД

Комментариев: 5
С Трампом Зеленский говорил в день своего избрания. С Байденом разговора нет спустя три месяца после выборов.
Глава МИД Дмитрий Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба
кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский пока не проводил прямого разговора со своим новоизбранным коллегой из США Джо Байденом. Однако в Министерстве иностранных дел не видят причин для беспокойства по этому поводу. Об этом во время онлайн-брифинга в пятницу, 19 февраля, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Отсутствие разговора между Байденом и Зеленским в МИД объясняют тем, что американский президент сейчас сконцентрирован на решении внутренних проблем США.

“Количество его международных контактов сведено практически к нулю. К тому же Белый дом огласил, что из-за карантинных ограничений встречи проводятся в онлайн-режиме. Но мы, безусловно, работаем над организацией разговора“, - заявил Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что украинское посольство в Вашингтоне в обычном плановом режиме работает над организацией прямого контакта между двумя президентами.

Буквально вчера я получил последний отчет из посольства нашего в Вашингтоне. Я не вижу никаких причин беспокойства, - заявил Кулеба.

Напомним, после избрания Владимира Зеленского президентом Украины в тот же день ему позвонил лично Дональд Трамп.

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Теги: Зеленский, Байден, президент, США, МИД, Кулеба
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Комментариев (5)
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ziza1111    19.02.2021, 12:28
Оценка:  -23
ziza1111
Всрався Байдену він. Що можна обговорювати з країною в котру скільки грошей не вкинь усі зникають -)
Vixerunt    19.02.2021, 12:31
Оценка:  0
Vixerunt
тебе русского забыли спросить куда им деньги свои девать.
Свидома-Погань    19.02.2021, 12:12
Оценка:  -21
Свидома-Погань
Автор на основе документальных и научных исследований приходит к выводу, что украинцы - старейшая нация, которая не только дала миру 200 тысяч песен, но и сформировала историю человечества. В книге утверждается, что в Библии говорится про украинцев, которые дошли до Иерусалима во 2-м веке до нашей э
construktor1    19.02.2021, 12:21
Оценка:  0
construktor1
О тож... Иисус был Украинцем, а не Гоем, как все думают...
Vixerunt    19.02.2021, 12:25
Оценка:  0
Vixerunt
тебе (и твоему дурню путену) говорили в 2014 году--- Украина это не расия; две разных народности ничего общего между собой не имеющих. Чухайте в свою рязань и не надо ходить по соседям, тем более вас тут не ждут.
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