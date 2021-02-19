Почему Зеленский и Байден до сих пор не говорили: Заявление МИД

С Трампом Зеленский говорил в день своего избрания. С Байденом разговора нет спустя три месяца после выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский пока не проводил прямого разговора со своим новоизбранным коллегой из США Джо Байденом. Однако в Министерстве иностранных дел не видят причин для беспокойства по этому поводу. Об этом во время онлайн-брифинга в пятницу, 19 февраля, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Отсутствие разговора между Байденом и Зеленским в МИД объясняют тем, что американский президент сейчас сконцентрирован на решении внутренних проблем США.

“Количество его международных контактов сведено практически к нулю. К тому же Белый дом огласил, что из-за карантинных ограничений встречи проводятся в онлайн-режиме. Но мы, безусловно, работаем над организацией разговора“, - заявил Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что украинское посольство в Вашингтоне в обычном плановом режиме работает над организацией прямого контакта между двумя президентами.

Буквально вчера я получил последний отчет из посольства нашего в Вашингтоне. Я не вижу никаких причин беспокойства, - заявил Кулеба.

Напомним, после избрания Владимира Зеленского президентом Украины в тот же день ему позвонил лично Дональд Трамп.