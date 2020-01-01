Показано видео, как в Киеве горел грузовик военных

Машина загорелась на ходу.

Инцидент произошел в украинской столице, в Шевченковском районе. Там близ станции метро Берестейская загорелся грузовик военнослужащих.

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Об этом сообщил Киев Оперативный, показав в facebook видео с места происшествия.

Машина загорелась утром в пятницу, 19 февраля. Причем огонь охватил транспортное средство на ходу.

О пострадавших ничего не сообщается. Пожар удалось потушить благодаря оказавшемуся рядом автомобилисту.

К счастью, среди многих, кто проезжал мимо, нашелся порядочный водитель на авто Mercedes, который сразу предоставил свой огнетушитель, - отмечено в публикации.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве во время работ рухнул строительный кран.

