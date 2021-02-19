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В Прилуках пенсионерка отдала миллион гривен за снятие порчи

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Чтобы задержать злоумышленников, полицейские гнались за ними через половину страны.
В Прилуках пенсионерка отдала миллион гривен за снятие порчи
© npu.gov.ua
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В Прилуках пенсионерка отдала миллион гривен за снятие порчи
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В Черниговской области злоумышленники обманули женщину почти на миллион гривен, пообещав “снять порчу“. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Как рассказали правоохранители, 18 февраля к ним обратилась 67-летняя жительница Прилук и сообщила, что на улице к ней подошли две незнакомые женщины и предложили снять порчу. Незнакомки сказали, что якобы увидели на заявительнице порчу, от которой страдает вся ее семья.

“Поскольку у потерпевшей как раз заболели члены семьи, она легко поддалась влиянию мошенниц. Женщина согласилась вынести из дома все сбережения “для снятия негативной энергетики“. Она отдала незнакомкам 30 тысяч долларов, 1500 евро и 20 тысяч гривен“, - рассказали полицейские.

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Когда злоумышленницы скрылись вместе с деньгами, женщина осознала случившееся и связалась с полицией. Получив описание и приметы подозреваемых, черниговские копы приступили к поискам.

В результате выяснилось, что к произошедшему причастны две жительницы Донецкой области – 1967 и 1989 годов рождения. По словам начальника Управления уголовного розыска Черниговской области Максима Гончара, совершив мошенничество в Прилуках, женщины сбежали в Киев, а оттуда на такси отправились в Днепр. Там их и задержали полицейские Прилуцкого отдела полиции при содействии коллег с Днепропетровщины.

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При обыске у злоумышленниц изъяли похищенные деньги. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения и объявлении подозрения. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, в Одессе преступники выманили у 10-летней девочки все семейные сбережения.

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Теги: мошенничество, Прилуки, Черниговская область
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