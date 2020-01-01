В Египте в ДТП пострадали украинские туристы

Трое украинцев госпитализированы.

В ДТП с участием украинских туристов в Египте пострадали, по предварительной информации, трое граждан Украины. Об этом в эфире "Украина 24" заявил Посол Украины в Египте Евгений Микитенко, сообщает "РБК-Украина".

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По его словам, авария с участием туристического автобуса в Египте произошла сегодня рано утром, 19 февраля, на трассе Шарм эль-Шейх-Каир. Предполагается, что водитель по какой-то причине не справился с управлением.

Микитенко отметил, что во время аварии в автобусе было около 60 туристов из разных стран мира. Сколько из них было украинцев – пока точно не известно.

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В ДТП один украинец получил тяжелую травму, а двое других – легкие. Все они госпитализированы.

Ранее мы сообщили, что на Занзибаре, прибережном архипелаге в Индийском океане, автономной области Танзании, из-за поломки самолета застряли около 180 украинских туристов.