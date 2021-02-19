Для задержания вооруженных преступников использовали бойцов "Альфы".

В Николаеве против бандитов бросили элитный спецназ СБУ

На весь экран Свернуть

В Николаеве против бандитов бросили элитный спецназ СБУ

В Николаеве правоохранители обезвредили преступную группу, которая терроризировала местных предпринимателей. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, чтобы задержать вооруженных главарей банды, пришлось задействовать бойцов спецподразделения ЦСО “А“ СБУ.

Читай также: В Одессе полицейский с бандой предлагал интимные услуги и грабил людей

“Злоумышленники держали в страхе местных жителей: угрожали убийством и таким способом требовали деньги для наполнения “кассы“ криминальных кругов региона, содержания “воров в законе“ и преступников, осужденных к лишению свободы“, - говорится в сообщении.

Бандиты специализировались на вымогательстве денег у местных предпринимателей. В ходе следствия правоохранители задокументировали один из таких фактов – “выбивание“ почти 37 тысяч долларов.

Читай также: На Харьковщине банда вымогала деньги у бизнеса за “разрешение” работать

Операция проводилась в рамках уголовного дела, открытого по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается с целью привлечения к ответственности всех членов группировки.

Напомним, известны подробности полицейской спецоперации в столице. Задержаны лидеры этнической банды наркоторговцев.