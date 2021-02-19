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В Николаеве против бандитов бросили элитный спецназ СБУ

Комментариев: 2
Для задержания вооруженных преступников использовали бойцов "Альфы".
В Николаеве против бандитов бросили элитный спецназ СБУ
© facebook.com/SecurSerUkraine
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В Николаеве против бандитов бросили элитный спецназ СБУ
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В Николаеве правоохранители обезвредили преступную группу, которая терроризировала местных предпринимателей. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, чтобы задержать вооруженных главарей банды, пришлось задействовать бойцов спецподразделения ЦСО “А“ СБУ.

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“Злоумышленники держали в страхе местных жителей: угрожали убийством и таким способом требовали деньги для наполнения “кассы“ криминальных кругов региона, содержания “воров в законе“ и преступников, осужденных к лишению свободы“, - говорится в сообщении.

Бандиты специализировались на вымогательстве денег у местных предпринимателей. В ходе следствия правоохранители задокументировали один из таких фактов – “выбивание“ почти 37 тысяч долларов.

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Операция проводилась в рамках уголовного дела, открытого по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается с целью привлечения к ответственности всех членов группировки.

Напомним, известны подробности полицейской спецоперации в столице. Задержаны лидеры этнической банды наркоторговцев.

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Теги: СБУ, Николаевская область, банда
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Комментариев (2)
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Духовный_скреп    19.02.2021, 13:20
Оценка:  +2
Духовный_скреп
Скоро выпустят.
Потому_что    19.02.2021, 13:03
Оценка:  +6
Потому_что
А что реформированая полиция уже не в состоянии такие операции проводить? Понабирали детей с наколочками и бородками, а толку ноль.
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