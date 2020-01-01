В Украине увеличили штрафы за нанесение вреда природе
Сегодня, 19 февраля, народные депутаты Верховной Рады Украины во втором чтении приняли законопроект № 3526, который предусматривает увеличение штрафов за нанесение вреда окружающей среде. Об этом свидетельствуют данные сайта парламента.
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Законопроект предлагает ввести штрафы за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности на землях Водного фонда, за выжигание торфяников, в том числе осушенных.
За уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности на землях Водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами, гражданских лиц будут штрафовать на сумму от 3 060 до 6 120 грн, а должностных лиц – от 15 300 до 21 420 грн.
За выжигание торфяников, в том числе осушенных, гражданских лиц будут штрафовать на сумму от 3 060 до 6 120 грн, а должностных лиц – от 15 300 до 21 420 грн.
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Кроме того, этот проект закона предлагает увеличить существующие штрафы за уничтожение или повреждение, выжигание полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений.
Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем должностным лицам ГСЧС, которые подделывали акты о тушении пожаров в Луганской области в 2020 году.