“Украина не выходит из режима тишины из-за нехватки боеприпасов”, - Арестович
Украина не может отказаться от режима прекращения огня в ООС. Для этого есть серьезные причины, одна из главных – недостаток боеприпасов.
Об этом заявил в эфире программы Право на власть советник главы Офиса президента по вопросам нацбезопасности, участник ТКГ Алексей Арестович.
Давайте представим, что мы сейчас выходим из режима прекращения огня и начинаем стрелять. Что произойдет дальше? Я вам отвечу: десятками тонн в никуда полетят боеприпасы, которых и так мало и они у нас на вес золота, - отметил спикер.
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По словам Арестовича, в Украине нет заводов по производству патронов и снарядов. Правительство рассматривает возможность строительства таких промышленных объектов.
Советник главы ОП также добавил, что в ВСУ очень низкая дисциплина огня. Кроме того, он опасается, что если Украина активно включится в боевые действия, то понесет большие потери – до 15-20 погибших солдат каждый месяц.
Это война: мы будем использовать силы и средства, и они будут их использовать. В таких жертвах я не вижу смысла, — сказал представитель ТКГ.
Напомним, ранее мы писали, что Арестович обосновал появление Кравчука на каналах РФ.
нах ты скачешь, многостаночная гниль военных преступников из раши?
Тупым срачем ты никак не смоешь крови с преступного путинского режима, с российских оккупантов, быдло нацистское имени Хyйла-путина
тебе только нахyй,
штатное быдло-говномет оккупантов из раши ...