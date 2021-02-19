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“Украина не выходит из режима тишины из-за нехватки боеприпасов”, - Арестович

Комментариев: 9
Также, по словам советника главы ОП, страна стремится избежать массовых потерь на фронте.
Алексей Арестович
Алексей Арестович
Скриншот видео

Украина не может отказаться от режима прекращения огня в ООС. Для этого есть серьезные причины, одна из главных – недостаток боеприпасов.

Об этом заявил в эфире программы Право на власть советник главы Офиса президента по вопросам нацбезопасности, участник ТКГ Алексей Арестович.

Давайте представим, что мы сейчас выходим из режима прекращения огня и начинаем стрелять. Что произойдет дальше? Я вам отвечу: десятками тонн в никуда полетят боеприпасы, которых и так мало и они у нас на вес золота, - отметил спикер.

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По словам Арестовича, в Украине нет заводов по производству патронов и снарядов. Правительство рассматривает возможность строительства таких промышленных объектов.

Советник главы ОП также добавил, что в ВСУ очень низкая дисциплина огня. Кроме того, он опасается, что если Украина активно включится в боевые действия, то понесет большие потери – до 15-20 погибших солдат каждый месяц.

Это война: мы будем использовать силы и средства, и они будут их использовать. В таких жертвах я не вижу смысла, — сказал представитель ТКГ.

Напомним, ранее мы писали, что Арестович обосновал появление Кравчука на каналах РФ.

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Теги: ТКГ, фронт, боеприпасы, огонь, режим тишины на Донбассе, ООС
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Комментариев (9)
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Peyot    19.02.2021, 14:08
Оценка:  -2
Peyot
Выходит кровавые барыги крали 5 лет и деньги были на новую армию на снаряды и еще на рот экономики зарплат и пенсий оставалось. А пришли честный-причестные клоуны и резко все пропало?.... арстович редкостная шалавела, за беины бабки все что угодно прокукарекает!
ЗaeлoПлacтинку    19.02.2021, 14:02
Оценка:  -26
ЗaeлoПлacтинку
То есть в случае нападения Украины на ЛДНР, их армия перейдет как всегда в контрнаступление и ВСУ без снарядов быстро как всегда с плохой дисциплиной побежит за Днепр и дальше. Значит ЛДНР и есть Украина. Всех изменников и врагов народа отдадут под суд. Укрфашистов повесят как в Одессе в 1944 году
ЗаелоПластинку    19.02.2021, 14:04
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
Почему МН-17 сбили русские, а фашистами ты называешь украинцев, Антибес?
WTF2wtf    19.02.2021, 14:07
Оценка:  +2
WTF2wtf
Баран путинский, шифрующийся под чужие ники,
нах ты скачешь, многостаночная гниль военных преступников из раши?
Тупым срачем ты никак не смоешь крови с преступного путинского режима, с российских оккупантов, быдло нацистское имени Хyйла-путина
Rikstal    19.02.2021, 13:56
Оценка:  +4
Rikstal
як можна прислухатися до "порад" Арестовича, який сам говорить, що він -не патріот? Це типовий "приспособленец", який радий служити кому при владі.
popnterrt    19.02.2021, 13:51
Оценка:  -25
popnterrt
Почему бы и нет.Учитывая сколько складов боеприпасов сгорело!Точнен их сначала разворовали,а остатки подожгли.Но сути это не меняет.Пэрэмога вжэ блызько!))))))))))))))
WTF2wtf    19.02.2021, 14:05
Оценка:  +4
WTF2wtf
Антибес-Boxergos- УкраинаЦэБурунди- ШоколадныйБох (и т.д.),
тебе только нахyй,
штатное быдло-говномет оккупантов из раши ...
Woodbrother    19.02.2021, 13:42
Оценка:  -7
Woodbrother
Он шо, дурак ? Боеприпасов у нас полно. Вот только клоуны их применить не могут. Бизнес на россии - тяжелая ноша для ЗЕ. Он все еще мечтает о гастролях на Сыктывкаре и Мухосранске и по другому захолустью на московии.
Пyтин-Xуйлo    19.02.2021, 13:32
Оценка:  -29
Пyтин-Xуйлo
Арестовича срочно арестовать, это пуйловский шпион и провокатор. В Украине много боеприпасов и уже научились делать капсюли для снарядов. Осталось купить порох у Порошенко. Боевые резиновые лодки из США самые резиновые в мире. Катера Марк три раза окружат Донецк и Луганск и выбьют оккупантов.
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