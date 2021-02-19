“Украина не выходит из режима тишины из-за нехватки боеприпасов”, - Арестович

Также, по словам советника главы ОП, страна стремится избежать массовых потерь на фронте.

Украина не может отказаться от режима прекращения огня в ООС. Для этого есть серьезные причины, одна из главных – недостаток боеприпасов.

Об этом заявил в эфире программы Право на власть советник главы Офиса президента по вопросам нацбезопасности, участник ТКГ Алексей Арестович.

Давайте представим, что мы сейчас выходим из режима прекращения огня и начинаем стрелять. Что произойдет дальше? Я вам отвечу: десятками тонн в никуда полетят боеприпасы, которых и так мало и они у нас на вес золота, - отметил спикер.

Читай также: Кравчук рассказал, при каком условии Украина продолжит работу в ТКГ

По словам Арестовича, в Украине нет заводов по производству патронов и снарядов. Правительство рассматривает возможность строительства таких промышленных объектов.

Советник главы ОП также добавил, что в ВСУ очень низкая дисциплина огня. Кроме того, он опасается, что если Украина активно включится в боевые действия, то понесет большие потери – до 15-20 погибших солдат каждый месяц.

Это война: мы будем использовать силы и средства, и они будут их использовать. В таких жертвах я не вижу смысла, — сказал представитель ТКГ.

Напомним, ранее мы писали, что Арестович обосновал появление Кравчука на каналах РФ.

