Украинские тюрьмы будут работать по-новому: Что изменится

Верховная Рада приняла закон о защите прав осужденных.

В пятницу, 19 февраля, Верховная Рада приняла закон, направленный на обеспечение доступа защитника к лицу, которое имеет право на такую защиту. Об этом информирует парламентская пресс-служба.

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Принятый закон в частности обязует администрацию тюрьмы в течение 24 часов письменно информировать адвоката о любых изменениях в условиях содержания его подзащитного.

Также находящейся под стражей гражданин теперь имеет право на неограниченные во времени и количестве встречи со своим защитником в любой день с 7 до 20 часов.

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Принятый закон подтверждает, что не может быть никаких ограничений на количество близких родственников, с которыми во время свиданий может встречаться осужденный. Отказ в такой встрече должен быть соответствующим образом обоснован и его можно обжаловать в суде.

Напомним, Зеленский поддержал конкурсы для чиновников, но призвал изменить закон.