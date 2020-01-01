Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пограничники поймали участника "автоканала Севастополя"

Комментариев: 0
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
dpsu.gov.ua

Вчера, 18 февраля, на КПВВ “Каланчак“ задержали участника “автоканала Севастополя“, ему сообщили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом в Telegram проинформировала пресс-служба прокуратуры Крыма.

Читай также: ФСБ РФ пыталась завербовать украинца, он пришел с повинной

Установлено, что подозреваемый в 2014 году стал участником так называемого “Автоканала Севастополя“, который через собственные каналы связи координировал работу террористической организации “Самооборона Севастополя“ и способствовал оккупации Крыма.

Подозреваемый координировал деятельность лиц, служивших на незаконно созданных блок-постах у Севастополя. Кроме того, он наблюдал и патрулировал на участках во время проведения незаконного “общекрымского референдума“.

Читай также: СБУ задержала боевика из “группы Безлера“, пытавшего украинских военных

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Одесской области СБУ задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористической организации “ЛНР“. На подконтрольную Украине территорию его послали для разведки.

Поделись:
Теги: КПВВ, подозреваемый, Крым, оккупация, прокуратура
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь