Пограничники поймали участника "автоканала Севастополя"

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Вчера, 18 февраля, на КПВВ “Каланчак“ задержали участника “автоканала Севастополя“, ему сообщили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом в Telegram проинформировала пресс-служба прокуратуры Крыма.

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Установлено, что подозреваемый в 2014 году стал участником так называемого “Автоканала Севастополя“, который через собственные каналы связи координировал работу террористической организации “Самооборона Севастополя“ и способствовал оккупации Крыма.

Подозреваемый координировал деятельность лиц, служивших на незаконно созданных блок-постах у Севастополя. Кроме того, он наблюдал и патрулировал на участках во время проведения незаконного “общекрымского референдума“.

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Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Одесской области СБУ задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористической организации “ЛНР“. На подконтрольную Украине территорию его послали для разведки.