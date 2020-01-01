Расстрелял бизнесмена: Турция передала Украине обвиняемого в убийстве

Подозреваемый состоит в преступной группировке.

Турция передала Украине мужчину, которого обвиняют в убийстве бизнесмена. Считается, что он расстрелял умершего в киевском Гидропарке зимой 2019 года. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, а также глава МВД Арсен Аваков.

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По данным следствия, мужчина расстрелял бизнесмена, который умер на месте, и скрылся. За несколько часов личность подозреваемого была установлена, но он после убийства отправился в Турцию, где скрывался. Считается, что мужчина является членом преступной группировки.

Фото из аэропорта Игорь Клименко / Facebook

Украинские правоохранители направили запрос на экстрадицию в рамках международной правовой помощи.

“Благодаря сотрудничеству с турецкими коллегами сегодня, 19 февраля, злоумышленника экстрадировали в Украину. Полицейские задержали его в аэропорту“, – отметил Клименко.

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Мужчина получит уведомление о подозрении в убийстве в ближайшее время.

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