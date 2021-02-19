На Донетчине вор пришел грабить киоск с игрушечным пистолетом

Мужчина напал на торговую точку, продавец вызвала полицию, нажав тревожную кнопку.

Инцидент произошел в Мариуполе на Донетчине. Там мужчина подошел к киоску и стал требовать у торговца блок сигарет.

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Об этом сообщает пресс-центр местного управления полиции.

Уточняется, что 39-летний злоумышленник угрожал 56-летней женщине-продавцу предметом, похожим на пистолет. Та не растерялась и нажала “тревожную кнопку”.

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На вызов оперативно приехали сотрудники полиции охраны. Нарушителя задержали. Также у него изъяли пистолет, который оказался игрушечным.

Вор признался, что хотел припугнуть женщину, чтобы получить сигареты бесплатно. Для этого прихватил с собой игрушку, похожую на настоящее оружие.

По факту происшествия открыто уголовное дело. Фигуранту грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что житель Донецкой области выпал с пятого этажа.

