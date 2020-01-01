Под Житомиром 17-летний парень замерз насмерть по дороге домой

Правоохранители выясняют, как юноша мог замерзнуть насмерть, возвращаясь домой из соседнего села.

В Житомирской области полиция расследует гибель 17-летнего парня, который замерз насмерть в поле возле родного села. Как информирует пресс-служба житомирской полиции, около 5 утра в пятницу, 19 февраля, в Пулинское отделение полиции поступило сообщение от медиков о смерти подростка в селе Выдумцы.

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Как выяснили правоохранители, погибший – сирота, который находился под официальной опекой своей тетки. Около 15 часов 18 февраля юноша сообщил тетке, что пойдет в соседнее село к друзьям, обещая вернуться домой к вечеру. Однако домой он так и не пришел.

Ночью родные узнали, что парень вдвоем с 13-летним односельчанином возвращался в село через заснеженное поле.

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"В какой-то момент старшему из ребят стало плохо, и младший пытался помочь ему. Однако когда понял, что сил на двоих не хватит, поспешил домой и сообщил своим родным о случившемся. Спасать юношу сразу бросились его приемные родители, которых сразу уведомили односельчане", - рассказали в полиции.

Когда парня нашли, у него уже были сильные обморожения. Его привезли домой и вызвали “скорую“, но юноша умер до приезда медиков.

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Теперь причину смерти будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза. Полицейские открыли уголовное дело для выяснения всех обстоятельств.

В то же время отмечается, что в больницу пришлось положить и 13-летнего товарища умершего, так как он тоже получил значительное переохлаждение и возможное обморожение.

Напомним, в Чернигове мужчина отправил девочку в реанимацию, напоив алкоголем. 12-летняя школьница была госпитализирована с тяжелым алкогольным отравлением.