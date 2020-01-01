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Правки в закон о госслужбе нужны для выплаты зарплат

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Документ исправит ситуацию на рынке труда, сказала пресс-секретарь Зеленского.
Закон о госслужбе: Мендель рассказала о внеочередном заседании Рады
Закон о госслужбе: Мендель рассказала о внеочередном заседании Рады
УНИАН

Если депутаты не примут изменения в закон о госслужбе, то президент Владимир Зеленский будет настаивать на внеочередном заседании Верховной Рады. Они нужны для выплаты зарплат. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

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Так, речь идет о законе, возобновляющем конкурсы на занятие должностей госслужбы. Ели его не примут, то платить выплаты сотрудникам отраслевых групп будет невозможно. Речь идет о шахтерах, энергетиках и других работниках, чьи зарплаты согласовывают через министерства и государственные структуры, заявила Мендель.

“Соответствующая процедура в свое время была заблокирована непродуманными правками и должна быть исправлена“, – сказала она.

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Если же депутаты не смогут принять поправки в закон о госслужбе в пятницу, 19 февраля, президент Зеленский будет настаивать на внеочередном заседании Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что президент вернул документ в Верховную Раду. Он просит изменить некоторые положения, которые ограничивают полномочия замминистра.

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Теги: закон, президент, Владимир Зеленский, Верховная Рада, министерство
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