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Черниговцы за продажу девушек в секс-рабство получили тюремный срок

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Девушек отправляли в ОАЭ.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
cn.npu.gov.ua

В Чернигове суд признал двух местных жителей виновными в торговле людьми и приговорил их к 5 годам лишения свободы. Обвиняемые продавали девушек в секс-рабство в ОАЭ, сообщил отдел коммуникации Нацполиции Черниговской области.

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Установлено, что обвиняемые в 2017-2018 годах вербовали девушек привлекательной внешности, которые оказались в сложном материальном положении, для работы в ОАЭ. Им обещали зарплату в размере от 2000 до 4000 долларов и хорошие условия проживания. За каждую переправленную девушку злоумышленники получали до 1000 долларов.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 149 УК Украины (Торговля людьми). В 2018 году фигурантов задержали в украинском аэропорту во время отправки в ОАЭ двух девушек. 

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В суде прокуратура доказала факты вербовки и дальнейшей сексуальной эксплуатации четырех потерпевших. Суд пришел к выводу, что вина обвиняемых полностью доказана и приговорил каждого из них к 5 годам лишения свободы.

Ранее в Киеве правоохранители сообщили о подозрении в преступлении двум лицам, которые вербовали женщин для сексуальной эксплуатации в Турции.

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Теги: Чернигов, суд, торговля людьми, Секс-рабство
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