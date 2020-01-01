Черниговцы за продажу девушек в секс-рабство получили тюремный срок

Девушек отправляли в ОАЭ.

В Чернигове суд признал двух местных жителей виновными в торговле людьми и приговорил их к 5 годам лишения свободы. Обвиняемые продавали девушек в секс-рабство в ОАЭ, сообщил отдел коммуникации Нацполиции Черниговской области.

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Установлено, что обвиняемые в 2017-2018 годах вербовали девушек привлекательной внешности, которые оказались в сложном материальном положении, для работы в ОАЭ. Им обещали зарплату в размере от 2000 до 4000 долларов и хорошие условия проживания. За каждую переправленную девушку злоумышленники получали до 1000 долларов.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 149 УК Украины (Торговля людьми). В 2018 году фигурантов задержали в украинском аэропорту во время отправки в ОАЭ двух девушек.

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В суде прокуратура доказала факты вербовки и дальнейшей сексуальной эксплуатации четырех потерпевших. Суд пришел к выводу, что вина обвиняемых полностью доказана и приговорил каждого из них к 5 годам лишения свободы.

Ранее в Киеве правоохранители сообщили о подозрении в преступлении двум лицам, которые вербовали женщин для сексуальной эксплуатации в Турции.