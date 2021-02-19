В ОРДЛО учить украинский язык можно только "подпольно" – Креминь

Популяризация украинского языка оккупантами приравнена к терроризму.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не осталось ни одного украиноязычного детсада, школы или вуза. При этом деятельность организаций, популяризирующих украинский язык, приравнена к терроризму. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 19 февраля, рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Читай также: Кравчук: США формируют новую стратегию по Донбассу

Языковой омбудсмен заявил, что в 2013 году на территории Донецкой области работало 730 садиков и 244 школы с украинским языком обучения, в том числе 34 – в Донецке. В Луганской области было 202 детских сада с украинским языком обучения и 119 школ.

По словам Креминя, после захвата отдельных районов Донбасса боевики в своих “конституциях“ задекларировали государственный статус украинского языка наряду с русским, но уже в 2017 году сообщили о переходе 100% школ на русский язык преподавания.

Читай также: Украина возобновила радиовещание на оккупированные территории

Летом 2020 года оккупанты лишили украинский язык государственного статуса в обеих квази-республиках, а также исключили украинский язык и литературу из учебных планов. Преподавание в вузах на захваченной территории тоже ведется исключительно по-русски.

Как рассказал омбудсмен, сегодня изучать украинский язык школьники на оккупированных территориях могут факультативно и “практически подпольно“, что затрудняет их дальнейшее вступление в украинские вузы.

Читай также: В России заблокировали сайт украинского министерства

“По данным на начало 2020 года, почти 3 тыс. 800 детей с оккупированных территорий получают общее среднее образование в дистанционно-экстернатной форме на подконтрольной территории. Ученики, которые не имеют возможности учиться дистанционно вынуждены изучать язык с репетиторами или онлайн. Но и эти возможности довольно ограничены, и они не покрывают всех потребностей наших детей на оккупированных территориях“, - рассказал Креминь.

Омбудсмен также отметил, что работа общественных организаций, которые популяризируют украинский язык, в террористических “республиках“ запрещена и приравнена к терроризму и экстремизму.

Напомним, абитуриентам из Крыма и ОРДЛО дадут новые льготы. Молодежь из оккупированных территорий сможет пройти бесплатные подготовительные курсы для вступления в вуз.