Минобороны в 2021 году подпишет контракт на создание ОТРК "Сапсан"
В 2021 году Минобороны Украины планирует подписать контракт на первый опытный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса “Сапсан“. Об этом рассказал министр обороны Андрей Таран, сообщила пресс-служба Минобороны.
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По его словам, на данный момент степень готовности ОТРК “Сапсан“ (другое название - “Гром-2“), который в Днепре разрабатывает КБ “Южное“, составляет 80%.
Таран отметил, что создание отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса от КБ “Южное“ имеет приоритет, соизмеримый приоритету ракетного комплекса “Нептун“.
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Напомним, создание ОТРК для ВСУ стало одной из первоочередных задач украинской ракетно-космической отрасли после того, как РФ в 2014 году аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.
Ранее стало известно, что Минобороны Украины закажет ГП “Антонов“ три новых военно-транспортных самолета Ан-178.