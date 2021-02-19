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Минобороны в 2021 году подпишет контракт на создание ОТРК "Сапсан"

Комментариев: 1
Планируют создать опытный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
mil.gov.ua

В 2021 году Минобороны Украины планирует подписать контракт на первый опытный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса “Сапсан“. Об этом рассказал министр обороны Андрей Таран, сообщила пресс-служба Минобороны.

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По его словам, на данный момент степень готовности ОТРК “Сапсан“ (другое название - “Гром-2“), который в Днепре разрабатывает КБ “Южное“, составляет 80%.

Таран отметил, что создание отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса от КБ “Южное“ имеет приоритет, соизмеримый приоритету ракетного комплекса “Нептун“. 

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Напомним, создание ОТРК для ВСУ стало одной из первоочередных задач украинской ракетно-космической отрасли после того, как РФ в 2014 году аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины закажет ГП “Антонов“ три новых военно-транспортных самолета Ан-178.

mil.gov.ua

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Теги: Минобороны Украины, Таран, ОТРК
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Комментариев (1)
Woodbrother    19.02.2021, 16:27
Оценка:  +3
Woodbrother
Это оружие умиротвоения кремлквских фашистов. Уже сейчас им можно умиротворять их прямо по месту жительства на московии.
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