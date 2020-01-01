Разбой, похищения, захваты: Возле Днепра обезврежена банда

Преступники специализировались исключительно на фермерах.

В Днепропетровской области обезврежена преступная организация, которая рэкетировали местных фермеров. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Как сообщается, преступники совершали разбойные нападения, угрожали убийством, похищали людей. Полицейским удалось задержать организатора и трех активных участников группировки. Всем уже вручили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Незаконную деятельность группы организовал 48-летний киевлянин. В помощниках у него были жители столицы, а также Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Злоумышленники специализировались исключительно на фермерах, в отношении которых и применяли вышеперечисленные методы воздействия.

При этом бандиты не гнушались откровенным рейдерством.

В частности осенью прошлого года участники группировки похитили фермера, силой заставили его работников покинуть место работы и удерживали пострадавшего до тех пор, пока не собрали урожай. В дальнейшем на основании поддельных документов переоформили фермерское хозяйство на свое подставное лицо, - рассказали в полиции.

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В четверг, 18 февраля, при участии бойцов КОРДа четверо фигурантов были задержаны. Проведены обыски в Киеве, Запорожье, Днепропетровской и Херсонской областях. Правоохранители изъяли у подозреваемых оружие, автомобили, черновики с записями, радиостанции, печати различных предприятий и другие улики.

Ведется работа с целью привлечения к ответственности остальных участников группы.

Напомним, в Николаеве против бандитов бросили элитный спецназ СБУ. Для задержания вооруженных преступников использовали бойцов “Альфы“.