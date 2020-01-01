Львовянина судят за изнасилование 11 девочек в летнем лагере

Преступления совершались в течение нескольких лет.

Во Львове мужчину будут судить по обвинению в многократных случаях растления и изнасилования малолетних девочек. Об этом информирует пресс-служба областного управления полиции.

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Обвиняемый руководил официально не зарегистрированным молодежным лагерем. На этой должности, по версии следствия, он совершил 11 преступлений в отношении девочек в возрасте от 11 до 14 лет. Первые факты развращения и изнасилования следователи датировали 2005 годом.

“Сегодня, 19 февраля, правоохранители передали на рассмотрение суда обвинительный акт в отношении 46-летнего львовянина, подозреваемого в развращении и изнасиловании девочек“, - говорится в сообщении.

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Злоумышленнику инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.4 ст.152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) и ч .1 ст.155 (Половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Украины.

Максимальная мера наказания, предусмотренная указанными статьями – лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, киевлянин на протяжении года насиловал сына сожительницы. Мать ребенка не замечала происходящего, пока мальчик сам ей не рассказал. Злоумышленник задержан.