Чиновница привлекла в схему своего родственника.

Под Днепром работница суда за взятки "решала вопросы" пьяных водителей СБУ / Facebook

В Днепре сотрудница суда брала за взятки “решала вопросы“ людей, которых судили за пьяное вождение. Женщина обещала за деньги влиять на решения судей. Подробности передает пресс-служба СБУ.

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По имеющейся информации, обвиняемая пыталась организовать коррупционный механизм в одном из горсудов Днепропетровской области. Ее уличили в систематичном получении неправомерной выгоды.

Согласно данным следствия, госслужащая за деньги предлагала оказать влияние на судей, которые рассматривали административные производства. Задокументирован факт, когда женщина предлагала местному жителю за взятку “решить вопрос“ и помочь избежать наказания за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Фото взятки СБУ / Facebook

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В схему сотрудница суда привлекла своего близкого родственника. Он выступал в качестве посредника.

В данный момент правоохранители решают вопрос об избрании чиновнице меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Краматорске продавали фальшивые справки об отсутствии COVID.