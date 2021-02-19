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Второй срок Зеленского: социологи узнали отношение украинцев

Комментариев: 3
Опрос показал, как народ относится к идее повторного выдвижения Зеленского на президентский пост.
Больше половины украинцев не хотят второго срока Зеленского
Больше половины украинцев не хотят второго срока Зеленского
facebook.com/president.gov.ua

Большинство украинцев не хотят, чтобы Владимир Зеленский снова баллотировался на очередных президентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии и центром “Социс“.

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Так, на вопрос “Поддерживаете ли Вы, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году?“, респонденты дали следующие ответы:

  • “Не поддерживаю“ – 57,1%;
  • “Поддерживаю“ – 27,9%;
  • “До следующих выборов еще много времени“ – 8,2%;
  • “Затрудняюсь ответить / Отказ от ответа / Не знаю“ – 6,7%.

socis.kiev.ua

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При этом, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, кандидатуру Владимира Зеленского поддержали бы 25,6% из числа тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать. Это максимальный показатель среди всех политиков.

socis.kiev.ua

Исследование проводилось с 11 по 16 февраля методом телефонных интервью.

Напомним, опубликован свежий рейтинг политиков. Олег Ляшко и Петр Порошенко лидируют в списке недоверия.

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Теги: Зеленский, президент, опрос
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Комментариев (3)
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ipkiev    19.02.2021, 18:14
Оценка:  +2
ipkiev
На нарах его срок..
Woodbrother    19.02.2021, 18:06
Оценка:  0
Woodbrother
Брехня какая то. У Зе рейтинг давно ниже плинтуса.
Lyonya-Space    19.02.2021, 18:33
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Чистая правда!!!
Это ресурс не только ватный, но и провокатор!
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