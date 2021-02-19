Второй срок Зеленского: социологи узнали отношение украинцев

Опрос показал, как народ относится к идее повторного выдвижения Зеленского на президентский пост.

Большинство украинцев не хотят, чтобы Владимир Зеленский снова баллотировался на очередных президентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии и центром “Социс“.

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Так, на вопрос “Поддерживаете ли Вы, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году?“, респонденты дали следующие ответы:

“Не поддерживаю“ – 57,1%;

“Поддерживаю“ – 27,9%;

“До следующих выборов еще много времени“ – 8,2%;

“Затрудняюсь ответить / Отказ от ответа / Не знаю“ – 6,7%.

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При этом, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, кандидатуру Владимира Зеленского поддержали бы 25,6% из числа тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать. Это максимальный показатель среди всех политиков.

Исследование проводилось с 11 по 16 февраля методом телефонных интервью.

Напомним, опубликован свежий рейтинг политиков. Олег Ляшко и Петр Порошенко лидируют в списке недоверия.