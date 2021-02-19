Второй срок Зеленского: социологи узнали отношение украинцев
Большинство украинцев не хотят, чтобы Владимир Зеленский снова баллотировался на очередных президентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии и центром “Социс“.
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Так, на вопрос “Поддерживаете ли Вы, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году?“, респонденты дали следующие ответы:
- “Не поддерживаю“ – 57,1%;
- “Поддерживаю“ – 27,9%;
- “До следующих выборов еще много времени“ – 8,2%;
- “Затрудняюсь ответить / Отказ от ответа / Не знаю“ – 6,7%.
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При этом, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, кандидатуру Владимира Зеленского поддержали бы 25,6% из числа тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать. Это максимальный показатель среди всех политиков.
Исследование проводилось с 11 по 16 февраля методом телефонных интервью.
Напомним, опубликован свежий рейтинг политиков. Олег Ляшко и Петр Порошенко лидируют в списке недоверия.
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