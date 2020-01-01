В Украине число COVID-госпитализаций в январе упало почти на 30%
В Украине за январь 2021 года значительно снизилось число COVID-пациентов, которых госпитализировали. Показатель упал почти на 30%. Подробности передает пресс-служба НСЗУ.
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По данным ведомства, специалисты сравнили показатели госпитализации граждан с коронавирусом за декабрь 2020 года и январь 2021 года. Так, в первом месяце года в больницы попали более 42 тыс пациентов.
“Это – почти на 30% ниже показатели по сравнению с декабрем прошлого года“, – отметили в НСЗУ.
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Также на 14 тыс снизилось количество заболевших, которых подключали к кислороду. В отделении интенсивной терапии помощь получали 9,5 тыс граждан, что на 4 тыс меньше показателей декабря.
Чаще всего врачи госпитализировали жителей Киева и Харьковской области. Речь идет о 3 421 и 3 235 COVID-больных соответственно.
Ранее сообщалось, что в Краматорске продавали фальшивые справки об отсутствии коронавируса.