Одесситка устраивалась на работу в кафе и бары, чтобы их грабить

Она совершала кражи в первый же день работы.

В Одессе правоохранители подозревают 32-летнюю местную жительницу в том, что она устраивалась на работу в различные кафе, а потом похищала деньги из кассы и кошельков своих коллег. Об этом проинформировал отдел коммуникации полиции Одесской области.

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По версии досудебного следствия, фигурантка, трудоустраиваясь на работу в кафе, в первый же день испытательного срока похищала деньги из кассового аппарата и кошельков своих коллег.

Следствию известно про три преступных эпизода. Общая сумма ущерба потерпевшим - почти 30 тысяч гривен. Подозреваемая не говорит, на что конкретно она потратила украденные деньги.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 181 УК Украины. Злоумышленнице сообщили о подозрении в преступлении. Сейчас она находится под домашним арестом. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Краматорске правоохранители блокировали продажу фальшивых справок об отсутствии коронавируса. Преступную схему организовала 42-летняя местная жительница.