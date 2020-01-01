СНБО ввёл новые санкции против компаний и частных лиц

Состоялось заседание СНБО, на котором принят ряд важных решений, в том числе секретных.

В пятницу, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) под председательством президента Владимира Зеленского утвердил санкции против ряда физических и юридических лиц. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

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Как сообщается, сначала члены СНБО заслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака и других представителей высшего военного руководства о ситуации в зоне проведения операции объединенных сил. Однако о принятых по результатам докладов решениях не сообщается.

“Решения, принятые на заседании, имеют гриф “секретно“, а потому не могут быть разглашены“, - отметили в президентской пресс-службе.

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Участники заседания также детально обсудили ситуацию в сфере энергетической безопасности. В частности – вопрос утраты государственного контроля над частью магистральных нефтепродуктопроводов.

Отмечается, что еще в 2015 году решением СНБО по инициативе президента Кабинету Министров было поручено безотлагательно определить центральный орган власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию нефтепродуктопроводов, и принять меры для защиты экономических интересов государства.

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“Однако за более чем пять лет правительство не обеспечило надлежащей защиты имущественных интересов государства и отстаивания в судах различных инстанций права государства Украина на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов. В результате государственная собственность оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины“, - сообщили в Офисе президента.

В этом контексте СНБО постановил принять неотложные меры по возвращению государственного имущества. При этом правоохранителям поручено выяснить, как государственная собственность попала в частные руки.

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Также еще одним своим решением СНБО применил санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе пяти самолетов, которые осуществляли перелеты по маршруту Киев – Москва вопреки нормам украинского законодательства. Под санкции также попали компании, которые обслуживают эти самолеты.

Напомним, ранее сообщалось, что коммерсанты присвоили часть магистрального нефтепровода. В реализации незаконной операции им помогал государственный эксперт.