Под санкции СНБО попадают Виктор Медведчук и Оксана Марченко

Глава СНБО рассказал подробности о введенных сегодня санкциях.

Санкции, которые сегодня утвердил Совет национальной безопасности и обороны под председательством президента Зеленского, касаются имущества Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Об этом во время брифинга по итогам заседания заявил председатель СНБО Алексей Данилов.

Читай также: США расширили список санкций против Беларуси

По его словам, санкции наложены на все имущество Медведчука. Основанием стало финансирование терроризма.

“СБУ ведет сегодня уголовное производство по статье финансирование терроризма. Согласно этой статье к госпоже Марченко и господину Медведчуку применены санкции“, - отметил Данилов.

Читай также: ЕС введет санкции против РФ за Навального - СМИ

Отмечается, что санкции будут действовать три года. Помимо Медведчука и Марченко, они также касаются шести граждан РФ и Украины:

Константин Вацковский (РФ);

Валерйй Донченко (РФ);

Наталья Лавренюк (Украина);

Сергей Лысогор (РФ);

Александр Маслюк (РФ);

Михаил Попов (РФ).

Читай также: Евродепутат раскритиковал санкции против трех телеканалов

При этом глава СНБО анонсировал продолжение подобной политики.

“Шаги украинской власти будут продолжаться... Если кто-то у украинского народа, у украинского государства что-то украл, он должен положить все это на место“, - заявил Данилов.

Напомним, СНБО ввёл новые санкции против компаний и частных лиц. Состоялось заседание СНБО, на котором принят ряд важных решений, в том числе секретных.