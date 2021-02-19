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Пять сценариев окончания войны на Донбассе пересмотрят – СНБО

Комментариев: 4
Ранее утвержденные сценарии решили обновить в соответствии с новыми сценариями.
Алексей Данилов
Алексей Данилов
кадр из видео

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 19 февраля, обсуждались сценарии урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом на брифинге по итогам заседания рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, сейчас сложившая ситуация вынуждает вернуться к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда были приняты 5 сценариев урегулирования конфликта на территории Донецкой и Луганской областей.

“Сейчас эти 5 сценариев будут подниматься, и соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции и новые поправки“, - сказал он.

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Данилов также заявил, что военное командование всегда готово принять участие в новом заседании СНБО, чтобы обсудить вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее сегодня состоялось заседание СНБО, на котором принят ряд важных решений по Донбассу, в том числе секретных.

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Теги: Данилов, СНБО, конфликт на Донбассе, ООС
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Комментариев (4)
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verbion    19.02.2021, 19:59
Оценка:  -24
verbion
Контора пишет. Только Донбассу пох асе сценарии бандерлогов.Не вернутся люди на украину, где привит кучка нацистов.
colavova    19.02.2021, 20:13
Оценка:  0
colavova
туда, где привита кучка нацистов, точно не вернутся))
MNI1957    19.02.2021, 19:15
Оценка:  -1
MNI1957
это очко или преферанс.про шахматы я не говорю
colavova    19.02.2021, 20:10
Оценка:  +1
colavova
а шо с шахматами не так? конь в твоём очке преферансно смотрелся бы)))
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