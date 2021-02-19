Пять сценариев окончания войны на Донбассе пересмотрят – СНБО

Ранее утвержденные сценарии решили обновить в соответствии с новыми сценариями.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 19 февраля, обсуждались сценарии урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом на брифинге по итогам заседания рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, сейчас сложившая ситуация вынуждает вернуться к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда были приняты 5 сценариев урегулирования конфликта на территории Донецкой и Луганской областей.

“Сейчас эти 5 сценариев будут подниматься, и соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции и новые поправки“, - сказал он.

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Данилов также заявил, что военное командование всегда готово принять участие в новом заседании СНБО, чтобы обсудить вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее сегодня состоялось заседание СНБО, на котором принят ряд важных решений по Донбассу, в том числе секретных.