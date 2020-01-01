В списке находятся не только украинцы, но и граждане России.

В СНБО назвали лиц, попавших под новые санкции: Что о них известно УНИАН

СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) ввел новые санкции против ряда лиц. Кто попал под ограничения, рассказал секретарь Совета Алексей Данилов. Что известно об этих лицах, передает “РБК-Украина“.

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Так, по словам Данилова, санкции были введены против 8 человек. Как сообщалось ранее, в списке находится гражданин Украины Виктор Медведчук с супругой Оксаной Марченко, и гражданка Украины Наталья Лавренюк. Также санкции касаются россиян, а именно Константина Вацковского, Валерия Донченко, Сергея Лисогора, Александра Маслюка и Михаила Попова.

По данным СМИ, Наталья Лавренюк является гражданской женой нардепа Тараса Козака. Последний уже попадал под санкции, в рамках которых были закрыты 3 телеканала. Считается, что их финансировали через компанию “Торговый дом “Донские угли“. Она частично зарегистрирована в Ростове-на-Дону. Предприятие ведет бизнес на временно оккупированном Донбассе.

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Учредителями ростовской компании являются граждане, которые тоже попали под новые санкции СНБО. Речь идет о Виталии Донченко и Александре Маслюке, директором является Сергей Лисогор.

Что касается Лисогора, он также является директором московской компании ФК “Стратегия“. Она занимается реализацией топлива, передают СМИ. Со “Стратегией“ связано предприятие ИК “Таврия-Север“.

Считается, что кипрская компания Ventolor Investments Limited, которой владеет жена Медведчука Оксана Марченко, является учредителем “Таврии-Север“.

Ранее сообщалось, что СНБО пересмотрит 5 сценариев окончания войны на Донбассе.