Санкции СНБО: Под арест попадают активы канала "1+1"

Принадлежащая Оксане Марченко доля в медиахолдинге будет арестована.

Под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которые были утверждены в пятницу, 19 февраля, попадают в том числе активы телеканала “1+1“, которыми владеет супруга нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко. Об этом во время брифинга по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По словам Данилова, санкции в данном случае подразумевают арест активов, но непосредственно работы телеканала решение СНБО не касается.

“1+1 будет работать. Там часть. Накладывается арест. Они не имеют права его продавать, пользоваться, закладывать“, - заявил глава Совета нацбезопасности.

Напомним, ранее сегодня СНБО утвердил санкции против ряда физических и юридических лиц. Под это решение попадает всё имущество нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.