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Сокровища викингов, Марс и велосипед: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 19 февраля 2021 года.
Супруга полузащитника Динамо Виталия Буяльского - Алина порадовала своих поклонников новыми прелестными снимками
Супруга полузащитника Динамо Виталия Буяльского - Алина порадовала своих поклонников новыми прелестными снимками
instagram.com/buialska.alina
Cмотрите фотогалерею Сокровища викингов, Марс и велосипед: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 19 февраля.

В Николаеве спецназ задержал главарей банды. В Запорожье разоблачили колл-центр мошенников. Катер Славянск провел артиллерийские стрельбы.

Зона отчуждения ЧАЭС получила официальный бренд. Длинноногая украинская волейболистка восхитила соблазнительными фото.

Супруга полузащитника Динамо Виталия Буяльского Алина порадовала своих поклонников новыми прелестными снимками.

Харьковчанин 22 года мастерил уникальный макет храма высотой больше метра. У берегов Британии нашли сокровища викингов.

В Киеве украли велосипед у дипломата из Нидерландов. Таможенники снялись в образе наркоторговцев. Первые фото с Марса вызвали смешной флешмоб.

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Теги: эротика, велосипед, макет, стрельба, ЧАЭС, ВМС Украины, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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