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США утвердили часть помощи Украине по безопасности

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Министры обороны Украины и США в телефонном разговоре обсудили сотрудничество в оборонной сфере.
Таран провел разговор с Остином
Таран провел разговор с Остином
Минобороны Украины

Конгресс США одобрил первый транш помощи в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI), сообщает Министерство обороны в пятницу, 19 февраля.

Как сообщается, министр обороны Украины Андрей Таран в ходе разговора с американским коллегой Ллойдом Остином обсудил вопросы оборонной реформы и прогресса из ключевых направлений.

"Мы постоянно наращиваем уровень совместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместном участии в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Поэтому, Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО, в частности, в составе Тренировочно-совещательного Миссии НАТО Решительная поддержка, многонациональных сил НАТО в Косово, готовится направить силы и средства в Тренировочной миссии НАТО в Ираке и операции НАТО в Средиземном море Морской охранник", - заявил Таран.

Стороны также подробно остановились на практических шагах реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями.

Таран пригласил Остина посетить празднование 30-й годовщины Независимости Украины. 

Напомним, Украина получит от США 16 катеров типа Mark VI, часть из которых отправят в Азовское море для усиления обороноспособности. 

Также в Украину должны прибыть американские катера Island.

 

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Теги: Украина, США, Пентагон, Минобороны, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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