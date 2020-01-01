"Новый формат политики": В ОП прокомментировали решение СНБО

По словам советника главы ОП, “это уже вполне конкретные проявления нового формата политики президента“.

Сегодняшнее решение СНБО о немедленном введении прямых санкций против 8 физических и 19 юридических лиц - следствие жесткой личной позиции президента Владимира Зеленского. Об этом bigmir.net заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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“Если бы не это, то мы продолжали бы сами себе лгать, все глубже проваливаясь в искусственный раскол, умело и годами подписываемый бизнес-политиками“, - отметил Михаил.

По его словам, “это уже вполне конкретные проявления нового формата политики президента“.

“Политики жесткой, бескомпромиссной, государственно-ориентированной“, - заявил он.

“Инициативными решениями СНБО Владимир Александрович хочет добиться консенсусного решения новых элит о том, что нельзя, работая только в теневых форматах, влиять на общество. Нужна ответственность и честность. Да, разумеется, это длинная дорога и дорога эта, несомненно, будет сопряжена со многими конфликтами и недовольствами со стороны традиционных финансово-политических кланов. Тем не менее, ее надо пройти“, - подчеркнул советник главы ОП.

Ну и главное. Срока давности и прочих юридических якобы/хитростей не будет. Не только для “формата Медведчука“, но и для других “фамильных форматов“, где много пафосных слов и мало реальной правды. Президент вполне конкретен и он чётко говорит: страна не может позволить себе вечно закрытые глаза. Страна не может позволить себе содержать тех, кто ее обворовывает и вкладывает деньги в усугубление общественного раскола. Президент не видит смысла идти на какие-либо компромиссы или договоренности, как это бесконечно делал его предшественник, сажая за игровой стол того же Медведчука, - подытожил Михаил Подоляк

Напомним, в пятницу, 19 февраля, состоялось заседание СНБО, на котором принят ряд важных решений по Донбассу, в том числе секретных.