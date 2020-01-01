В Украине превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ в трех областях

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировались 190 тысяч человек. Переболело 7,9% населения.

В Украине за неделю, с 8 по 14 февраля, ОРВИ и COVID-19 заболели 146 071 человек. Интенсивный показатель заболеваемости на 20,4% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Отмечается, что в большинстве областей страны превышение эпидемического порога не регистрировали, а интенсивность эпидемического процесса ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекции, была на низком уровне.

Однако интенсивная заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 0,6% и 3,3% в Запорожской и Тернопольской областях соответственно. Это, по словам специалистов, соответствует среднему уровню интенсивности эпидемического процесса.

Также известно, что уровень интенсивной заболеваемости превысил эпидемический порог на 55,7% на Ивано-Франковщине – это высокий уровень интенсивности.

В детских медучреждениях зарегистрировали 103 случая заболевания гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ), а у 211 пациентов – тяжелая острая респираторная инфекция (ТОРИ).

"Образцы материалов для одновременного ПЦР-тестирования на грипп и коронавирус взяты у 42 пациентов с гриппоподобными заболеваниями. Согласно результатам в Харьковской области, вирусы гриппа типа А не подтипы (2), SARS-CoV-2 (1), PC-вирусы (1) и аденовирус (1). Во Львовской области – коронавирус SARS-CoV-2 (1). В Сумской области выявлены коронаврус (2), парагрипп (1), риновирус (1) и в одном случае - одновременное заражение риновирусом и коронавирусами типа OC-43. В Одесской области выявлены коронавирусы, такие как OC-43 (1), PC-вирусы (1) и в трех случаях - одновременное заражение коронавирусами, такими как OC-43 и бокавирус (1); Коронавирусом OC-43 и парагриппом (1); метапневмавирусы и паравирусы (1)", - говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

Также отмечается, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, нашли во Львовской (1), Кировоградской (1) и Харьковской (1) областях.

В центре отметили, что с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировались 190 тысяч человек.

В целом, с начала эпидемического сезона, с 28 сентября 2020 года по 14 февраля 2021 года:

переболело 7,9% населения страны;

госпитализированы 62 112 человек, 32,7% из них – дети в возрасте до 17 лет;

зарегистрировано 739 пациентов с ГПЗ;

зарегистрировано 1 886 пациентов с ТОРИ.

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Ранее за неделю ОРВИ заболели свыше 110 тысяч украинцев. При этом заболеваемость на 40% меньше эпидемического порога.

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