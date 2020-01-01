В Украине стартует конкурс на место судьи ЕСПЧ

В Офисе президента заявили о запуске конкурса по подбору кандидата на место судьи ЕСПЧ от Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении конкурса на кандидата в судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а также создал специальную конкурсную комиссию. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поручил конкурсной комиссии в двухнедельный срок разместить объявление о проведении конкурса и обеспечить его проведение. Комиссия будет сформирована из специалистов в области международного права.

Министерство иностранных дел, согласно указу президента, должно обеспечить тестирование участников конкурса по определению уровня владения официальными языками Совета Европы.

Конкурс предусматривает тестирование для определения уровня владения официальными языками Совета Европы, проведение собеседования и отбор кандидатов. По результатам собеседования и тестирования конкурсная комиссия путем открытого голосования простым большинством голосов определит трех кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ.

Кандидатом для избрания судьей ЕСПЧ может быть гражданин Украины с высокими моральными качествами, имеющий высшее юридическое образование не ниже степени магистра или приравненное к ней высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста.

Кандидат должен иметь опыт работы в сфере права и/или стаж научной или научно-педагогической деятельности в этой сфере или в области защиты прав человека и основных свобод не менее 10 лет.

Также кандидату необходимо основательно знать положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколы к ней и практику ЕСПЧ, а также свободно владеть одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским).

Есть также ряд ограничений, в частности возрастные, связанные с состоянием здоровья и судимостями.

Напомним, несколькими днями ранее Зеленский заявил, что Украина перезапустит конкурс для избрания судьи в ЕСПЧ. Предыдущий конкурс Зеленский объявлял вскоре после избрания - летом 2019 года.

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