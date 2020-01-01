В ОП прокомментировали новые санкции СНБО

У Зеленского заявили о новом формате политики - жесткой, бескомпромиссной и государственно-ориентированной.

Решение СНБО о немедленном введении прямых санкций против восьми физических и 19 юридических лиц - следствие жесткой личной позиции президента Владимира Зеленского. Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии для Корреспондент.net.

"Я бы даже сказал, что это уже вполне конкретные проявления нового формата политики президента. Политики жесткой, бескомпромиссной, государственно-ориентированной", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Зеленский категоричен в том, что нельзя играть в чужой команде и претендовать на право формировать в Украине правила или определять ценности.

"Очевидно, что для тех, кто бесконечно превращает в полигон и заливает страну фейками будет еще больнее. Усердно работать на разрушение украинского государства и выдавать это за "заботу о благе народе" не получится", - отметил советник главы ОП.

По его словам, глава государства хочет таки добиться консенсусного решения новых элит о том, что нельзя, работая только в теневых форматах, влиять на общество. Нужна ответственность и честность.

"Ну и главное. Срока давности и прочих юридических якобы/хитростей не будет. На только для "формата Медведчука". Но и для других "фамильных форматов", где много пафосных слов и мало реальной правды. Президент вполне конкретен, и он четко говорит: страна не может позволить себе вечно закрытые глаза", - сказал Подоляк, добавив, что страна не может позволить себе содержать тех, кто ее обворовывает и вкладывают деньги в усугубление общественного раскола.

Как сообщалось, на заседании СНБО в пятницу, 19 февраля, приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц.

Напомним, предыдущим решением СНБО были введены санкции против нардепа Тараса Козака и его медиахолдинга.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet