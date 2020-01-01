СБУ расследует поставки угля из "ЛНР" в Украину

Глава Службы безопасности рассказал о расследованиях, на которых базируются решения СНБО о санкциях.

Решение о введении санкций в отношении отдельных граждан Украины основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил председатель СБУ Иван Баканов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украине. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат - основа для сообщения подозрения представителям компании", - отметил Баканов.

Отдельно Служба безопасности Украины рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, осуществляющих полеты в Российскую Федерацию, и дополнить санкционный перечень еще пятью компаниями.

Глава СБУ пояснил, что после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применяют срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные на них ограничения. В частности, пытаются изменить обслуживающие компании - то есть вводят других юрлиц.

Кроме того, глава Службы проинформировал членов СНБО о других направлениях защиты государственной безопасности и противодействия гибридной войне.

"Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение", - отметил Баканов, подчеркнув необходимость системных действиях в защиту национальных интересов.

Как сообщалось, на заседании СНБО в пятницу, 19 февраля, приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц.

Напомним, предыдущим решением СНБО были введены санкции против нардепа Тараса Козака и его медиахолдинга.

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