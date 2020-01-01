В Ивано-Франковскую область доставили мобильный госпиталь

Временный госпиталь для больных COVID-19 будет развернут на базе райбольницы в 20 километрах от Ивано-Франковска.

В Ивано-Франковскую область привезли мобильный госпиталь для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией. Мобильный госпиталь в область, где фиксируется сложная ситуация с коронавирусом, доставили спасатели. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям на странице в Facebook.

"Решение о приведение в готовность мобильного госпиталя ГСЧС было принято Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС во исполнение поручения премьер-министра. Сегодня колонна авто доставила мобильный госпиталь на Прикарпатье", - сказали в ГСЧС.

Спасатели также опубликовали видео транспортировки мобильного госпиталя в Ивано-Франковскую область.

Напомним, что в Украине более 6 тысяч случаев коронавируса. Выздоровели за день более 5 тысяч украинцев. На Прикарпатье суточный прирост почти достиг 800.

Также сообщалось, что на лечение украинцев от COVID-19 в 2021 году заложено 10 млрд грн. Медучреждения, лечащие инфекционные заболевания, получат оплату по отдельному пакету медуслуг. Также в 2020 году больницам выплатили 19 млрд за помощь COVID-пациентам.

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