В СНБО сообщили, от чего зависит окончание войны на Донбассе

Россия хочет уничтожить Украину, однако время играет на руку украинцам, считает глава Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что только президент Российской Федерации Владимир Путин может завершить войну в Украине. По мнению Данилова, никакие договоренности не помогут решить конфликт. Об этом в пятницу, 19 февраля, шла речь в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Вопрос окончания войны находится в кабинете одного человека - Владимира Путина. До того времени, пока этот человек не примет решение об окончании войны, которую они уже семь лет ведут на территории Украины, никакие договоренности ни с кем работать не будут. Единственный человек, который может закончить войну - это Путин. Это знает весь мир", - заявил он.

Секретарь СНБО добавил, что единственной задачей Кремля является уничтожение Украины, но сейчас время на стороне украинцев.

"Еще раз повторяю, вопрос окончания войны находится только в кабинете Путина, в его голове. Других вариантов - нет... Ибо у них одно единственное задание - уничтожение Украины. Мы должны обязательно выиграть войну. И сейчас время работает не на РФ, время работает на украинский народ", - сказал Данилов.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что пора признать тот факт, что с Россией договориться невозможно, поэтому движения вперед в переговорах нет.

Также об абсолютной невыполнимости, несмотря на небольшой прогресс, Минских соглашений заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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