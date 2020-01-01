Ляшко рассказал, когда вакцину AstraZeneca доставят в Украину

Главный санитарный врач заверил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет "безопасной и эффективной".

Ляшко cказал, что COVID-вакцина будет "в ближайшее время"

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что вакцину AstraZeneca от коронавирусной инфекции доставят в Украину уже "в ближайшее время", однако конкретных дат не назвал. Об этом в пятницу, 19 февраля, он сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Дату я сейчас не скажу, пока четко она не будет загружена в самолет и самолет не вылетит и не скажут, что самолет прилетает. Но четко скажу: если самолет прилетает в 16.00 дня Х, то со следующего дня машины выезжают в 25 областных центров, шесть из них получат вакцину в первый день, 19 - на следующий день", - сказал Ляшко.

Главный санитарный врач заверил, что вакцина будет безопасной и эффективной.

"Другую вакцину в Украину не завезут. Позволят ее использовать только после того, как она будет зарегистрирована в Украине, будет украинская инструкция и будет разрешена отечественным регулятором к запуску и к вакцинации", - сказал он.

AstraZeneca, утверждает Ляшко, поступит в Украину "в ближайшее время". Чиновник также рассказал, что вместе с вакциной доставят шприцы и боксы для их утилизации.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что процесс иммунизации начнется либо в конце этой недели, либо в начале следующей.

Напомним, министр отправился в Индию договариваться о поставках вакцин и проконтролировать отправку первой партии.

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