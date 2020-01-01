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Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме Украина 30. Инфраструктура

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Эксперты обсудят состояние украинских дорог, модернизацию транспортных узлов, в том числе аэропортов.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Прес-служба президента України

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура". Он присоединится к нему 22 февраля. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что к форуму также присоединятся представители власти, эксперты и общественные деятели. Он будет проходить в Киеве 22-24 февраля.

Среди тем, которые будут обсуждать - восстановления и развитие инфраструктуры в Украине. В частности, речь пойдет о продолжении Национальной программы "Большое строительство", финансирование долгосрочных проектов и роль международных партнеров в этом процессе.

"Участники форума разъяснят логику принятия решений относительно приоритетов финансирования инфраструктуры", - говорится в сообщении. 

Также будут обсуждены перспективы речных перевозок, обновление местных аэропортов, модернизации "Укрзализныци" и инфраструктуры будущего.

Напомним, президенту Владимиру Зеленскому презентовали пилотный проект Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД).

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Теги: форум, инфраструктура, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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