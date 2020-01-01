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Названо число украинцев, участвовавших в боевых действиях на Донбассе

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Около 3,5 млн. жителей восточной части страны были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и оккупации части Донбасса.
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников
kmu.gov.ua

Участниками боевых действий на Донбассе стали 400 тысяч украинцев. Почти 14 тысяч из них умерли вследствие войны, которую спровоцировала Российская Федерация. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время брифинга для государств-членов ООН, информирует представительство Украины при ООН.

Резников подчеркнул, что "следствием агрессии РФ есть временная оккупация двух украинских регионов - Крыма и Севастополя, которые захвачены Россией полностью. А также разрушение еще двух регионов - Донецкой и Луганской областей, которые оккупированы частично".

Он сообщил, что также, около 400 тысяч человек прошли принудительную российскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса.

"В Крыму принудительная паспортизация является тотальной, она затронула около 2,5 млн. граждан Украины", - сказал Резников. 

Ранее Резников заявил, что Минские договоренности по урегулированию на Донбассе не являются идеальными, однако Украина не планирует отказываться от них. 

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Теги: Россия, война, Крым, донбасс, оккупация, война на Донбассе, Алексей Резников
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Источник: korrespondent.net

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