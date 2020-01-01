Названо число украинцев, участвовавших в боевых действиях на Донбассе

Участниками боевых действий на Донбассе стали 400 тысяч украинцев. Почти 14 тысяч из них умерли вследствие войны, которую спровоцировала Российская Федерация. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время брифинга для государств-членов ООН, информирует представительство Украины при ООН.

Резников подчеркнул, что "следствием агрессии РФ есть временная оккупация двух украинских регионов - Крыма и Севастополя, которые захвачены Россией полностью. А также разрушение еще двух регионов - Донецкой и Луганской областей, которые оккупированы частично".

Он сообщил, что также, около 400 тысяч человек прошли принудительную российскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса.

"В Крыму принудительная паспортизация является тотальной, она затронула около 2,5 млн. граждан Украины", - сказал Резников.

Ранее Резников заявил, что Минские договоренности по урегулированию на Донбассе не являются идеальными, однако Украина не планирует отказываться от них.