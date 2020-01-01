В Украине запретят продажу лекарств лицам до 18

В Украине зарегистрировано три случая отравления лекарствами несовершеннолетними детьми за последнюю неделю.

Председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что депутаты планируют зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о запрете продажи лекарств несовершеннолетним. Об этом в пятницу, 19 февраля, он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Будет зарегистрировано законопроект, который запретит продажу лекарств детям до 18 лет и рецептурных и безрецептурных. О витаминах и бадах мы сейчас не говорим, потому что это не лекарства", - сказал Радуцкий.

Он отметил, что окончательно не решено, какое наказание будет предусматриваться за продажу лекарств детям, впрочем, сказал, что одно из предложений: приравнять к наказанию за продажу фальсифицированных лекарств.

"У нас еще есть спор, насколько жестким должно быть наказание. Оно должно быть, и нести следует административную и уголовную ответственность, но по срокам еще не скажу", - добавил председатель комитета.

Согласно статье 321 Уголовного кодекса Украины, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы от пяти до восьми лет. За эти же действия, совершенные повторно - от восьми до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Радуцкий объяснил необходимость таких ограничений рядом случаев, произошедших накануне, когда дети травились медицинскими препаратами, которые, по данным полиции, купили в аптеке.

Напомним, , 16 февраля две семиклассницы отравились в городе Боярка, приняв по 40 таблеток спазмолитического препарата Дротаверин. Перед этим в одной из соцсетей они посмотрели видео с призывом попробовать этот препарат. Позже девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки, ее 12-летнюю подругу доставили в медучреждение.

На следующий день две школьницы отравились тем же препаратом в Умани. Их далось спасти. Позже стала известна причина отравления таблетками школьниц в Умани.

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