В МВД открыли два уголовных дела из-за подделки справок о COVID-19

Фальшивыми справками об отсутствии коронавирусной инфекции нового типа торговали в том числе через интернет.

Полиция открыла два уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса, рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Об этом в субботу, 20 февраля, пишет Интерфакс-Украина.

"Первое уголовное дело реализовано в декабре 2020 года по поводу подделки справок, которые продавали через интернет любому за 500 гривен. Вторая реализована вчера - в Краматорске группа мошенников сделала следующее: украинцы шли в туристические агентства и им говорили сдавать слюну для ПЦР-теста. Люди думали, что им делают реальный тест. Зато никто не делал, просто выдавали справку", - рассказал Геращенко.

Он отметил, что принимавших участие в этой мошеннической деятельности лицам предъявлены подозрения.

"По подсчетам следователей, за несколько месяцев злоумышленники заработали, можно сказать "из воздуха", 150 000 грн. Это будет добавлено к материалам следующей уголовного дела. Следователи полиции сейчас разрабатывают еще несколько преступных групп", - подчеркнул Геращенко.

Ранее сообщалось, что на пограничном переходе во Львовской области задержали более сотни граждан Украины и Молдовы с поддельными документами. У них были фальшивые разрешения на работу в Польше.

В Украине раскрыли масштабную схему по подделке водительских прав европейского образца. Заказчики могли получить поддельные права за 43 тысячи гривен без прохождения соответствующих экзаменов.

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