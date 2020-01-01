Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский отметил государственными наградами украинских военных

Комментариев: 0
Две награды "За мужество" президентом присвоены погибшим в 2020 году украинским военнослужащим.
Зеленский наградил медалями и орденами украинских военных
Зеленский наградил медалями и орденами украинских военных
Telegram/OP_UA

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинских военных. Указ размещен в пятницу, 19 февраля, на сайте главы государства. 

Отмечается, что награды вручат "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Так, Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени:

Кравченко Василия Сергеевича (посмертно) - старшего матроса (погиб 2020 в результате тяжелого ранения головы и груди во время вражеского обстрела из стрелкового оружия вблизи поселка Шумы). Струка Илью Николаевича (посмертно) - старшего матроса (17 июня 2020 получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью, во время боевого дежурства)

Медалью "За воинскую службу Украине":

Свинарчука Александра Олеговича - капитана

Медалью "Защитнику Отечества":

Бучковского Артема Валерьевича - матроса
Ромашка Владислава Александровича - старшего матроса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые в 2020 году наградил именным огнестрельным оружием начальника Генерального штаба, генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука. 

Ранее сообщалось, что министр МВД Арсен Аваков при Зеленском раздал 335 единиц наградного оружия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: награды, орден, военные, медаль, Владимир Зеленский, военнослужащие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь