Зеленский отметил государственными наградами украинских военных
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинских военных. Указ размещен в пятницу, 19 февраля, на сайте главы государства.
Отмечается, что награды вручат "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Так, Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени:
Кравченко Василия Сергеевича (посмертно) - старшего матроса (погиб 2020 в результате тяжелого ранения головы и груди во время вражеского обстрела из стрелкового оружия вблизи поселка Шумы). Струка Илью Николаевича (посмертно) - старшего матроса (17 июня 2020 получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью, во время боевого дежурства)
Медалью "За воинскую службу Украине":
Свинарчука Александра Олеговича - капитана
Медалью "Защитнику Отечества":
Бучковского Артема Валерьевича - матроса
Ромашка Владислава Александровича - старшего матроса.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые в 2020 году наградил именным огнестрельным оружием начальника Генерального штаба, генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука.
Ранее сообщалось, что министр МВД Арсен Аваков при Зеленском раздал 335 единиц наградного оружия.
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