Две награды "За мужество" президентом присвоены погибшим в 2020 году украинским военнослужащим.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинских военных. Указ размещен в пятницу, 19 февраля, на сайте главы государства.

Отмечается, что награды вручат "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Так, Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени:

Кравченко Василия Сергеевича (посмертно) - старшего матроса (погиб 2020 в результате тяжелого ранения головы и груди во время вражеского обстрела из стрелкового оружия вблизи поселка Шумы). Струка Илью Николаевича (посмертно) - старшего матроса (17 июня 2020 получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью, во время боевого дежурства)

Медалью "За воинскую службу Украине":

Свинарчука Александра Олеговича - капитана

Медалью "Защитнику Отечества":

Бучковского Артема Валерьевича - матроса

Ромашка Владислава Александровича - старшего матроса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые в 2020 году наградил именным огнестрельным оружием начальника Генерального штаба, генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука.

Ранее сообщалось, что министр МВД Арсен Аваков при Зеленском раздал 335 единиц наградного оружия.

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