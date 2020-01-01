В Мьянме заблокировали интернет-энциклопедию Wikipedia

В стране, где в начале февраля произошел военный переворот, недоступны версии онлайн-энциклопедии на всех языках.

Большинство интернет-провайдеров, работающих в Мьянме, заблокировали доступ к Wikipedia. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщает экспертная группа NetBlocks.

Отмечается, что данное решение было принято в рамках интернет-цензуры, установленной военный хунтой после прихода к власти в результате переворота.

Эксперты говорят о точечной натуре блокировок, в отличие от регулярных отключений доступа ко всем сайтам, наблюдающегося с наступлением комендантского часа в стране.

Ранее в Мьянме были заблокированы Facebook, Twitter, Instagram и часть серверов WhatsApp.

Сервис также сообщает, что в Мьянме уже почти неделю практически полностью отключен интернет. Так, по информации NetBlocks, доступ в интернет в стране упал до 13 процентов от обычного уровня.

В начале февраля вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайну. Военные обвинили предыдущую власть в манипуляциях во время выборов. После переворота в крупных городах страны начались акции протеста.

Напомним, в Мьянме в связи с массовыми протестами против захвата власти военными в город Янгон была введена колона танков.

"На пороге войны". Ситуация в Мьянме после путча

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