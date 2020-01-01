В Одессе ночью горел роддом

Еще до приезда пожарных эвакуировали 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников.

В Одессе в ночь на субботу, 20 февраля, произошел пожар в родильном доме №5 по улице Маршала Говорова. Загорелось имущество в бытовом помещении на третьем этаже. Среди эвакуированных были 16 младенцев, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Спасателям поступило сообщение о пожаре в 03:02. Еще до приезда пожарных администрация заведения эвакуировали 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников. Погибших и пострадавших нет.

Пожарные локализовали возгорание в 03:24 и ликвидирован в 03:31 на площади 3 м.кв. Вероятная причина пожара короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

К слову, ночью в Одессе, по данным синоптиков, было минус семь градусов.

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Ранее сообщалось, что в Одессе горела стройка жилкомплекса. Во время тушения пожара спасатели ГСЧС обнаружили тело мужчины.

А в поселке Глеваха Киевской области подожгли здание почты и украли из сейфа более 300 тысяч гривен. Злоумышленником оказался местный житель.

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