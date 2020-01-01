Украинцы стали реже болеть гриппом

Большого количества случаев заболевания в этом эпидсезоне не было благодаря карантинным мерам, введенным из-за коронавируса.

В Украине уменьшается количество случаев заболевания гриппом. Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал в программе Свобода слова Савика Шустера.

Он отметил, что пандемия COVID-19 изначально развивалась непрогнозируемо, поскольку никто не мог смоделировать поведение нового вируса.

По его словам, теперь "мы видим, что болезнь накладывается на сезонное распространение гриппоподобных заболеваний... То есть, два пика: октябрь - ноябрь и февраль - начало марта".

"У нас прогнозируемо также отмечается рост количества этих случаев, но он меньше за счет того, что мы в свое время ввели жесткие карантинные ограничения в начале января, и мы уже немного растянули во времени это стремительный рост", - уточнил главный санитарный врач.

В то же время, как отметил Ляшко, все зависит "не только от самого возбудителя, но и от нас".

"В странах, в которых придерживаются санитарных норм, уменьшается циркуляция коронавирусной болезни, а параллельно с этим уменьшается количество случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний. У нас также уменьшается количество (случаев - ред.) гриппа и гриппоподобных заболеваний", - отметил Ляшко.

Он отметил, что в Европе и США наблюдается снижение количества случаев кори и краснухи, которые передаются таким же образом, что и грипп, и коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Украине превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ в трех областях. А в целом интенсивный показатель заболеваемости на 20,4% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

Инфекционист рассказала, как отличить коронавирус от гриппа

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet