В Украине выявлено 6,3 тысячи случаев заболевания COVID за сутки

Третий день подряд выздоровевших от коронавируса в Украине меньше, чем зараженных.

За сутки госпитализировали 2 225 человек facebook.com/moz.ukr

В Украине за минувшие сутки, к утру 20 февраля коронавирусом заразилось 6 295 человек. Это немного меньше, чем днем ранее. Болезнь побороло 4 539 украинцев.

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Об этом сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

По информации министра, в Украине четвертый день госпитализируют более двух тысяч больных в сутки. За последние сутки госпитализированы 2 225 пациентов.

Как сказано в сообщении, в частности, заболело 429 детей и 223 медика. Умерло 73 инфицированных, выздоровело 4 539 человек. В целом в стране подтверждено уже 1,299 млн случаев заражения.

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В пятницу провели 67 017 тестирований, методом ПЦР - 29 731, методом ИФА - 16 184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 102.

С начала эпидемии в Украине:

заболело - 1 299 967 человек;

выздоровело - 1 144 516 человек;

летальных случаев - 25 045;

проведенных ПЦР-тестов - 6 681 355.

За минувшие сутки больше всего заболевших выявлено в Ивано-Франковской (+738), Винницкой (+554), Черновицкой (+522), Львовской (+420) областях и в Киеве (+415).

Суточный показатель заболеваемости в регионах:

г. Киев — 415 случаев;

Винницкая область — 554 случая;

Волынская область — 166 случаев;

Днепропетровская область — 290 случаев;

Донецкая область — 168 случаев;

Житомирская область — 369 случаев;

Закарпатская область — 414 случаев;

Запорожская область — 132 случая;

Ивано-Франковская область — 738 случаев;

Киевская область — 325 случаев;

Кировоградская область — 42 случая;

Луганская область — 45 случаев;

Львовская область — 420 случаев;

Николаевская область — 163 случая;

Одесская область — 144 случая;

Полтавская область — 138 случаев;

Ровенская область — 142 случая;

Сумская область — 143 случая;

Тернопольская область — 203 случая;

Харьковская область — 280 случаев;

Херсонская область — 35 случаев;

Хмельницкая область — 210 случаев;

Черкасская область — 127 случаев;

Черновицкая область — 522 случая;

Черниговская область — 110 случаев.

Статистика по временно оккупированным территориям Крыма и городу Севастополю, а также с Донбасса и Луганщины отсутствует.

Напомним, ранее мы писали, что Меркель назвала условие для победы человечества над коронавирусом.

