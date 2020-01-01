В Украине выявлено 6,3 тысячи случаев заболевания COVID за сутки
В Украине за минувшие сутки, к утру 20 февраля коронавирусом заразилось 6 295 человек. Это немного меньше, чем днем ранее. Болезнь побороло 4 539 украинцев.
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Об этом сообщил глава МОЗ Максим Степанов.
По информации министра, в Украине четвертый день госпитализируют более двух тысяч больных в сутки. За последние сутки госпитализированы 2 225 пациентов.
Как сказано в сообщении, в частности, заболело 429 детей и 223 медика. Умерло 73 инфицированных, выздоровело 4 539 человек. В целом в стране подтверждено уже 1,299 млн случаев заражения.
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В пятницу провели 67 017 тестирований, методом ПЦР - 29 731, методом ИФА - 16 184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 102.
С начала эпидемии в Украине:
- заболело - 1 299 967 человек;
- выздоровело - 1 144 516 человек;
- летальных случаев - 25 045;
- проведенных ПЦР-тестов - 6 681 355.
За минувшие сутки больше всего заболевших выявлено в Ивано-Франковской (+738), Винницкой (+554), Черновицкой (+522), Львовской (+420) областях и в Киеве (+415).
Суточный показатель заболеваемости в регионах:
- г. Киев — 415 случаев;
- Винницкая область — 554 случая;
- Волынская область — 166 случаев;
- Днепропетровская область — 290 случаев;
- Донецкая область — 168 случаев;
- Житомирская область — 369 случаев;
- Закарпатская область — 414 случаев;
- Запорожская область — 132 случая;
- Ивано-Франковская область — 738 случаев;
- Киевская область — 325 случаев;
- Кировоградская область — 42 случая;
- Луганская область — 45 случаев;
- Львовская область — 420 случаев;
- Николаевская область — 163 случая;
- Одесская область — 144 случая;
- Полтавская область — 138 случаев;
- Ровенская область — 142 случая;
- Сумская область — 143 случая;
- Тернопольская область — 203 случая;
- Харьковская область — 280 случаев;
- Херсонская область — 35 случаев;
- Хмельницкая область — 210 случаев;
- Черкасская область — 127 случаев;
- Черновицкая область — 522 случая;
- Черниговская область — 110 случаев.
Статистика по временно оккупированным территориям Крыма и городу Севастополю, а также с Донбасса и Луганщины отсутствует.
Напомним, ранее мы писали, что Меркель назвала условие для победы человечества над коронавирусом.