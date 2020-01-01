В Украине 6,3 тысячи случаев COVID за сутки
В Украине за минувшие сутки 6 295 новых случаев заболевания коронавирусом, что немного меньше, чем днем ранее. Выздоровели 4 539 человек. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его данным, уже четвертый день подряд ежедневно госпитализируют более двух тысяч человек.
"6295 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 февраля 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 223 медработники", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки госпитализированы 2 225 человек, скончалось 73 пациента, выздоровели 4 539 человек. Всего в стране зафиксировано уже 1,299 млн случаев.
В пятницу было проведено 67 017 тестирований (в том числе методом ПЦР - 29731, методом ИФА - 16184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21102).
За все время пандемии в Украине
- заболело - 1 299 967 человек;
- выздоровели - 1 144 516 человек;
- летальных случаев - 25 045;
- проведения ПЦР-тестов - 6 681 355.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и г. Киев (415)", - добавил министр.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 415 случаев;
- Винницкая область — 554 случая;
- Волынская область — 166 случаев;
- Днепропетровская область — 290 случаев;
- Донецкая область — 168 случаев;
- Житомирская область — 369 случаев;
- Закарпатская область — 414 случаев;
- Запорожская область — 132 случая;
- Ивано-Франковская область — 738 случаев;
- Киевская область — 325 случаев;
- Кировоградская область — 42 случая;
- Луганская область — 45 случаев;
- Львовская область — 420 случаев;
- Николаевская область — 163 случая;
- Одесская область — 144 случая;
- Полтавская область — 138 случаев;
- Ровенская область — 142 случая;
- Сумская область — 143 случая;
- Тернопольская область — 203 случая;
- Харьковская область — 280 случаев;
- Херсонская область — 35 случаев;
- Хмельницкая область — 210 случаев;
- Черкасская область — 127 случаев;
- Черновицкая область — 522 случая;
- Черниговская область — 110 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, накануне коронавирусом заразились более 6,5 тысяч украинцев, при этом выздоровели меньше 6 тысяч.
Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что вакцину AstraZeneca доставят в Украину уже "в ближайшее время", однако конкретных дат не назвал.
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