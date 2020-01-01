В Украине 6,3 тысячи случаев COVID за сутки

Третий день подряд количество выздоровевших от коронавируса в Украине меньше, чем число заболевших.

Госпитализировали за сутки 2 225 человек

В Украине за минувшие сутки 6 295 новых случаев заболевания коронавирусом, что немного меньше, чем днем ранее. Выздоровели 4 539 человек. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его данным, уже четвертый день подряд ежедневно госпитализируют более двух тысяч человек.

"6295 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 февраля 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 223 медработники", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки госпитализированы 2 225 человек, скончалось 73 пациента, выздоровели 4 539 человек. Всего в стране зафиксировано уже 1,299 млн случаев.

В пятницу было проведено 67 017 тестирований (в том числе методом ПЦР - 29731, методом ИФА - 16184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21102).

За все время пандемии в Украине

заболело - 1 299 967 человек;

выздоровели - 1 144 516 человек;

летальных случаев - 25 045;

проведения ПЦР-тестов - 6 681 355.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и г. Киев (415)", - добавил министр.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 415 случаев;

Винницкая область — 554 случая;

Волынская область — 166 случаев;

Днепропетровская область — 290 случаев;

Донецкая область — 168 случаев;

Житомирская область — 369 случаев;

Закарпатская область — 414 случаев;

Запорожская область — 132 случая;

Ивано-Франковская область — 738 случаев;

Киевская область — 325 случаев;

Кировоградская область — 42 случая;

Луганская область — 45 случаев;

Львовская область — 420 случаев;

Николаевская область — 163 случая;

Одесская область — 144 случая;

Полтавская область — 138 случаев;

Ровенская область — 142 случая;

Сумская область — 143 случая;

Тернопольская область — 203 случая;

Харьковская область — 280 случаев;

Херсонская область — 35 случаев;

Хмельницкая область — 210 случаев;

Черкасская область — 127 случаев;

Черновицкая область — 522 случая;

Черниговская область — 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, накануне коронавирусом заразились более 6,5 тысяч украинцев, при этом выздоровели меньше 6 тысяч.

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что вакцину AstraZeneca доставят в Украину уже "в ближайшее время", однако конкретных дат не назвал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet