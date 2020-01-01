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В Украине 6,3 тысячи случаев COVID за сутки

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Третий день подряд количество выздоровевших от коронавируса в Украине меньше, чем число заболевших.
Госпитализировали за сутки 2 225 человек
Госпитализировали за сутки 2 225 человек

В Украине за минувшие сутки 6 295 новых случаев заболевания коронавирусом, что немного меньше, чем днем ранее. Выздоровели 4 539 человек. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его данным, уже четвертый день подряд ежедневно госпитализируют более двух тысяч человек.

"6295 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 февраля 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 223 медработники", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки госпитализированы 2 225 человек, скончалось 73 пациента, выздоровели 4 539 человек. Всего в стране зафиксировано уже 1,299 млн случаев.

В пятницу было проведено 67 017 тестирований (в том числе методом ПЦР - 29731, методом ИФА - 16184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21102).

За все время пандемии в Украине

  • заболело - 1 299 967 человек;
  • выздоровели - 1 144 516 человек;
  • летальных случаев - 25 045;
  • проведения ПЦР-тестов - 6 681 355.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и г. Киев (415)", - добавил министр.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 415 случаев;
  • Винницкая область — 554 случая;
  • Волынская область — 166 случаев;
  • Днепропетровская область — 290 случаев;
  • Донецкая область — 168 случаев;
  • Житомирская область — 369 случаев;
  • Закарпатская область — 414 случаев;
  • Запорожская область — 132 случая;
  • Ивано-Франковская область — 738 случаев;
  • Киевская область — 325 случаев;
  • Кировоградская область — 42 случая;
  • Луганская область — 45 случаев;
  • Львовская область — 420 случаев;
  • Николаевская область — 163 случая;
  • Одесская область — 144 случая;
  • Полтавская область — 138 случаев;
  • Ровенская область — 142 случая;
  • Сумская область — 143 случая;
  • Тернопольская область — 203 случая;
  • Харьковская область — 280 случаев;
  • Херсонская область — 35 случаев;
  • Хмельницкая область — 210 случаев;
  • Черкасская область — 127 случаев;
  • Черновицкая область — 522 случая;
  • Черниговская область — 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, накануне коронавирусом заразились более 6,5 тысяч украинцев, при этом выздоровели меньше 6 тысяч.

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что вакцину AstraZeneca доставят в Украину уже "в ближайшее время", однако конкретных дат не назвал. 

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Теги: статистика, пандемия, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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