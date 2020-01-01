Главное 19 февраля: Санкции против украинцев и защита Байдена

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Решение о санкциях было принято на заседании СНБО president.gov.ua

СНБО ввел санкции в отношении 8 граждан Украины и РФ, а также против 19 компаний, Байден предупредил о необходимости усилить защиту украинского суверенитета. Мы собрали важные события прошедшего дня.

Читай также: США утвердили часть помощи Украине по безопасности

Украинцы попали под санкции СНБО

Принято решение внести в санкционный список ряд физических и юридических лиц. Так, ограничения коснулись депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги, телеведущей Оксаны Марченко. Кроме того, санкции будут применяться к гражданской жене нардепа Тараса Козака, Наталии Лавренюк. В целом санкции вводят против 19 компаний и 8 людей, трех украинцев и пятерых граждан России.

Байден заявил, что Европа и США должны защищать целостность Украины

Президент Америки отметил, что Владимир Путин намерен ослабить европейский проект и союз НАТО и хочет подорвать трансатлантическое единство. По его словам, Москве гораздо легче атаковать и запугивать отдельную страну, чем договариваться с сильным объединенным сообществом. В связи с этим США и Европа должны сделать приоритетным вопрос сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читай также: G7 назвали семь направлений реформ для Украины

В ООН рассказали о потерях на Донбассе

По данным УВКПЧ ООН, количество человеческих потерь из-за конфликта в Украине с 14 апреля 2014 по 31 января 2021 составляет 42-44 тыс. Из них 13,1-13,3 тыс. погибших, в том числе 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и порядка 5700 участников вооруженных групп. Еще 29,5-33,5 тыс. раненых - 7-9 тыс. гражданских лиц, 9,7-10,7 тыс. украинских военных и 12,7-13,7 тыс. членов вооруженных групп.

Читай также: В Конго полтысячи случаев чумы

Из-за американских морозов в Европе выросла цена на газ

Запрет на вывоз газа из США в связи с непогодой на юге страны, в частности, в Техасе, привел к его подорожанию в Европе. Так, накануне голландский хаб TTF установил тариф на топливо с поставкой в 213 долл. за тысячу кубометров, цена увеличилась с минимума за месяц в 207 долл.

Стало известно, когда в Украину привезут вакцину AstraZeneca

МОЗ ждет поставки первых COVID-вакцин производства компании AstraZeneca к 20-22 февраля. Деньги за препараты будут перечислены только после того, как их завезут.

В Киеве водитель убил пешехода

В центре столицы близ театра им. Ивана Франко водитель ударил пешехода, после чего он скончался. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Медики констатировали смерть мужчины.

Напомним, ранее мы писали, что генсек ООН назвал четыре приоритета для мира.

